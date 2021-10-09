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İlle de Galatasaray diyor

Spor 09.10.2021, 19:02
İlle de Galatasaray diyor
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Geçtiğimiz yılı Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandez Benfica'da mutsuz.

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