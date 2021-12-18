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İlk resmi adım geldi! Dünya yıldızı golcü Galatasaray'da
Spor
18.12.2021, 12:05
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Galatasaray'da son dakika! Gol yollarında sorun yaşayan sarı kırmızılılarda Ocak ayı transfer döneminde ilk takviye golcü transferi olacak. Terim yönetiminde çalışmalara başlayan yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
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#Kemal
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#vefat
#baskın
#zakkum
#maymun
#Adana Demirspor
#Makale
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#peron
#GS
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Selim Ilgaz
#estetik
#kışla
#Toprakkale
#suçeken köyü
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