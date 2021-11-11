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İlk kez konuştu! Melisa Döngel ile Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Genel 11.11.2021, 12:13
İlk kez konuştu! Melisa Döngel ile Jose Sosa aşk mı yaşıyor?
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Oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk yaşadığı haberleri üzerine güzel oyuncu bu konu hakkında ilk kez konuştu.