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İlk antiviral koronavirüs ilacına 'acil kullanım' başvurusu yapıldı

Genel 11.10.2021, 16:23
İlk antiviral koronavirüs ilacına 'acil kullanım' başvurusu yapıldı
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ABD merkezli ilaç şirketi Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaçla ilgili FDA'ya acil kullanım onayı başvurusunda bulundu.