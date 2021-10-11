GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
İlk antiviral koronavirüs ilacına 'acil kullanım' başvurusu yapıldı
Genel
11.10.2021, 16:23
1/8
ABD merkezli ilaç şirketi Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaçla ilgili FDA'ya acil kullanım onayı başvurusunda bulundu.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Yıldız kaleciden şok açıklama: 'Ekstra para kazanmak için fazla maç oynatıyorlar'
Öne Çıkan Galeriler
İlk antiviral koronavirüs ilacına 'acil kullanım' başvurusu yapıldı
Simge İnce ile yakalanan Hakan Baş'a eşi Bensu Soral'dan olaylı gönderme
Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de önemli gelişme
Altın Portakal'daki tuhaf mimikleriyle tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
Yeni Galeriler
Yıldız kaleciden şok açıklama: 'Ekstra para kazanmak için fazla maç oynatıyorlar'
İlk antiviral koronavirüs ilacına 'acil kullanım' başvurusu yapıldı
Simge İnce ile yakalanan Hakan Baş'a eşi Bensu Soral'dan olaylı gönderme
Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de önemli gelişme
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları sürüyor
Oscar'da bir ilk
İstanbul'un göbeğinde 100 bin dolarlık hırsızlık
Alaattin Çakıcı'ya hapis cezası
Popüler Haberler
Eski Fenerbahçeli yeni takımında gol makinesine dönüştü
FOX TV'den tepki çeken yayın: Zamanlama manidar!
Hamit Altıntop açıkladı: 'Öyle bir düşüncemiz yok'
Anlaşma sağlandı! Yeni takımı belli oldu
#vefat
#Adana Demirspor
#Dolar
#meyve
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Trabzonspor
#abd
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Takumi Minamino
#Boşanma
#final
#eş
#iphone XS
#yolsuzluk
#Basketbol
#gürün
#Jackee
#borsa
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Adana Demirspor
#Dolar
#meyve
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Trabzonspor
#abd
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Takumi Minamino
#Boşanma
#final
#eş
#iphone XS
#yolsuzluk
#Basketbol
#gürün
#Jackee
#borsa