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İlan açıldı: Bin 805 personel alımı yapılacak

Genel 07.03.2022, 09:08
İlan açıldı: Bin 805 personel alımı yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 sözleşmeli personel alımı yapacak.