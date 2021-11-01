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İlan açıldı: 8 kamu kurumu 210 personel alacak

Genel 01.11.2021, 09:51
İlan açıldı: 8 kamu kurumu 210 personel alacak
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Strateji ve Bütçe Başakanlığı, Kıyı Emniyeti ve 6 üniversite 210 personeli bünyesine katmak için ilan açtı.