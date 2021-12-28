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İlan açıldı! 640 personel alınacak

Genel 28.12.2021, 09:46
İlan açıldı! 640 personel alınacak
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Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı.