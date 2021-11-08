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İlan açıldı: 6 kamu kurumu 194 personel alacak

Genel 08.11.2021, 09:20
İlan açıldı: 6 kamu kurumu 194 personel alacak
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Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve 3 üniversite bünyesine yeni personel almak için ilan açtı.