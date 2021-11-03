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İlan açıldı: 5 kamu kurumu 325 personel alacak

Genel 03.11.2021, 09:23
İlan açıldı: 5 kamu kurumu 325 personel alacak
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 4 üniversite çok sayıda personel almak için ilan açtığını duyurdu.