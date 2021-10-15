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İlan açıldı: 4 kamu kurumu 273 personel alacak

Genel 15.10.2021, 10:17
İlan açıldı: 4 kamu kurumu 273 personel alacak
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Merkez Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilan açtı.