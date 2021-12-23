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İlan açıldı! 146 personel alınacak

Genel 23.12.2021, 09:42
İlan açıldı! 146 personel alınacak
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Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 5 üniversite çok sayıda personel almak için ilan açtı.