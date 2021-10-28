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İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?

Genel 28.10.2021, 15:07
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
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BioNTech aşısında 6 aydan sonra etkinliğin düştüğü belirtilmişti. Kasım ayı itibarıyla ise mRNA aşılarında 6 ay doluyor.