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İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Genel
28.10.2021, 15:07
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BioNTech aşısında 6 aydan sonra etkinliğin düştüğü belirtilmişti. Kasım ayı itibarıyla ise mRNA aşılarında 6 ay doluyor.
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#vefat
#Vedat Muriqi
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#Boşanma
#meyve
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#spor
#türkiye
#eş
#abd
#UEFA Avrupa Ligi
#Zülfü Livaneli
#iran
#gazeteci
#final
#Bursaspor