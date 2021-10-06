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İhanet belgelendi! Burak Sergen'in eşi başkasıyla el ele yakalandı

Genel 06.10.2021, 11:39
İhanet belgelendi! Burak Sergen'in eşi başkasıyla el ele yakalandı
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Ünlü oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın ihanet iddiaları doğru çıktı. Aldatma iddiası çekilen bu kareyle belgelendi...