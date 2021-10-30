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Röportaj
İddialı sözler! Trabzon'dan korkuyorlar çünkü...
Genel
30.10.2021, 15:45
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran bordo-mavili takım liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından spor yazarlarının görüşleri şöyle...
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#vefat
#Dolar
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#meyve
#abd
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#NATO
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#UEFA Avrupa Ligi
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#eş
#Trabzonspor
#gazeteci
#final
#Bursaspor
#MSB