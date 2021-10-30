İddialı sözler! Trabzon'dan korkuyorlar çünkü...

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran bordo-mavili takım liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından spor yazarlarının görüşleri şöyle...