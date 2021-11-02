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İclal Aydın saldırıya uğradı! Feryadına köyün genci yetişti

Genel 02.11.2021, 15:35
İclal Aydın saldırıya uğradı! Feryadına köyün genci yetişti
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Sevilen oyuncu İclal Aydın, Urla'da köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bacağından yaralanan Aydın, ''Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti'' diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.