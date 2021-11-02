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Röportaj
İclal Aydın saldırıya uğradı! Feryadına köyün genci yetişti
Genel
02.11.2021, 15:35
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Sevilen oyuncu İclal Aydın, Urla'da köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bacağından yaralanan Aydın, ''Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti'' diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.
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#vefat
#koronavirüs
#Boşanma
#Dolar
#abd
#final
#Rıdvan Dilmen
#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Adana Demirspor
#meyve
#Trabzonspor
#Bursaspor
#SGK
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Sinan Narin
#Adam Szalai
#06 YKR 29
#Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11ler
#yerlilik
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