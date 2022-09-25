Zafer Partisi'nden istifa edince darp edildi: 'Ümit Özdağ adam tutup bizi dövdürdü'

Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, son günlerde ırkçı söylemleri ile gündeme gelen Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

ÖZDAĞ ADAM TUTUP DÖVDÜRTTÜ

Soner Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile beraber dövüldüğünü açıkladı. Çam paylaşımında arkadaşının kanlar içindeki fotoğrafını da yer verdi.

'ÜMİT ÖZDAĞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE BAŞ KALDIRDI'

Gündemde geniş yer bulan açıklamada Soner Çam şu ifadelere yer verdi:

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.