Yine çark etti: "Kandil'i yerle bir edeceğim"

Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar için istenen tezkereye "hayır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'taki Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda, "Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. İktidara gelmeleri halinde Kandil'e operasyon sözü veren Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.

CHP, gizli ortağı HDP'den gelen baskılar üzerine tezkereye 'hayır' oyu kullanmıştı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'e ihanet etmemek için 'hayır' oyu verdik" demişti.

"YERLE YEKSAN ETMEZSEM..."

Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Kandil'e operasyon sözü verdi. Kılıçdaroğlu, 'Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.

Kaynak: Akşam