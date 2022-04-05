AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yıl 2022 oldu, AK Parti hala iktidar. Bugünlerde de yine ömür biçmeye çalışıyorlar bir takım sıfatlar belirlemeye çalışıyorlar. Yıl 2032 olacak yine AK Parti iktidarda olacak." dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il başkanlığı binasının bahçesinde düzenlenen vefa iftarında konuşan Dağ, İzmir AK gençliğin bir ilke imza attığını, 2 yıl sonra ilk kez toplu iftar yemeğinde buluştuklarını söyledi.

Dağ, Ramazan ayının önemine değinirken, bu yıl daha çok sokak iftarlarına katılarak, ev ziyaretleri yapacaklarını anlattı.

Kendisinin ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Dağ, "İzmir Ak Parti yetiştirir derken burada güzel bir kültür oluştu. Her kardeşimiz bayrağı aldı. Layıkıyla görevini yerine getirdi. Sonrasındaki kardeşimize o bayrağı devretti. Böyle de sürüp gidecek." dedi.

AK Partinin millete hizmet etmeye devam edeceğini vurgulaya Dağ, şunları kaydetti:

"Bu partiye ömür biçenler, bugünlerde yine ömür biçmeye başladılar. Arkadaşlar bu ömür biçenlerle bir hayatımız boyunca, hep bunları duyduk. Onun için o ömür biçenlerin dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. İl gençlik kolları başkanıydım. Diyorlardı ki 'AK Parti, ANAP gibi Doğru Yol gibi tarihteki yerini alacak'. Bunu söylediklerin de yıl 2007, 2008'di. Yıl 2022 oldu. AK Parti hala iktidar bugünlerde de yine ömür biçmeye çalışıyorlar bir takım sıfatlar belirlemeye çalışıyorlar. Yıl 2032 olacak yine AK Parti iktidarda olacak. Allah'ın izniyle."

"Gençlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden başkan yapacağız"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan gençliğin oyuyla, girmiş olduğu tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktığını belirten İnan, "Şimdi ise İzmir AK gençliğin tecrübesiyle heyecanıyla burada son 20 yıldır yaptığımız onca güzel çalışmayla beraber, 2023 yılında tüm gençlik çalışmalarımızı taçlandıracağız. Girdiğimiz seçimlerin hepsinde gençlerin oyu vardı. Şunu iddia ediyorum. 2023 yılında düne nazaran en fazla gençlerin oyunu aldığımız bir seçim olacak. Gençlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden başkan yapacağız. AK Parti'yi yeniden iktidar yapacağız." diye konuştu.

İnan, seçimlere bir yıldan az bir süre kaldığını, tüm tecrübe ve enerjilerini sahaya hep birlikte yansıtacaklarını anlattı.

İstanbul'un AK Partili ilçelerinde gençlere yönelik yapılan hizmetleri anlatan İnan, "Bir İzmirli genç olarak üzülüyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz cuma günü Fatih ilçesinde açmış olduğu kütüphaneleri ziyaret etmenizi çok isterim. Bugün Fatih ilçesindeki 11 kütüphanenin bir tanesi dahi İzmir'de yok. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de CHP'li yöneticilerin son 1,5-2 yıldır bu memleketin gençlerine dahil tek bir icraatını göremedik. Son 20 yıldır İzmir'in gençlerine, çocuklarına ve geleceğinin tasarlanması noktasında ortaya koydukları hiçbir gayret yok. Bunları daha çok anlatacağız." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de partisini İzmir gençlik kollarının hem siyasette hem de bürokrasi de önemli kişileri yetiştirdiğini, hep birlikte 2023 ve 2024'deki seçimlerde İzmir'de farklı bir tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da her seçimde AK Parti'ye İzmir'deki desteğin artığını belirtirken, "Sizlerle beraber koyduğumuz tuğlalarla zafere her gün daha da yakınız. İnşallah 2023 ve 2024 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kazanacağımız zaferin coşkulu kutlamalarında görüşmek üzere." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dağ, İnan ve Taslak tarafından görev yapmış eski il gençlik kolları başkanlarına hediyeler verdi.

İftar yemeğine AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda genç katıldı.