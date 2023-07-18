Yerel seçim kulisleri gelmeye başladı

2024 yerel seçimler öncesi kulis bilgileri gelmeye başladı. AK Parti'nin özellikle üç büyükşehirde iddialı olacağı, İzmir için ise sürpriz isimlerin konuşulduğu belirtildi. Akşener ve Kılıçdaroğlu da yerelde ittifakı devam ettirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonlanan Mayıs 2023 seçimlerinin ardından siyasi partiler, Mart 2024 için hesaplarını şimdiden yapmaya başladı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Deniz Sipahi de kulislerde konuşulanları köşesine taşıdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyleyen Sipahi, iki liderin, partilerinin yerel seçimlerde de birlikte hareket etmesiyle ilgili konuştuğunu aktardı.

Sipahi, "Genelde olduğu gibi yerelde de ittifaklar devam edebilir. Büyükşehirlerde ittifakları büyük ihtimalle yine göreceğiz. Ama bu sefer bazı ilçelerde ittifak ortaklarının aday gösterebileceği de konuşulanlar arasında" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Örneğin İzmir, İstanbul, Ankara'da eğer CHP adayları desteklenecekse; bazı ilçelerde de İYİ Parti'nin ya da ittifak ortaklarının adaylarını da görebileceğiz. Bu durumda Antalya, Adana, Mersin gibi şehirlerde farklı isimler üzerinde uzlaşmalar da olabilir."

"AK Parti'nin özellikle üç büyükşehirde iddialı olacağı kesin" diyen Hürriyet Yazarı Sipahi, "İstanbul ve Ankara için eski bakanların ismi geçiyor. İzmir için de sürpriz isimler konuşuluyor. Şimdiden söylemeliyim. İzmir'de seçimler çok ilginç geçecek ve heyecanlı bir seçim olacak" diyerek iddialarını sonlandırdı.