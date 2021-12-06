Yeni vakıf kuruluyor, başkanı Devlet Bahçeli oluyor
Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacağını haber evren MHP Genel Başkanı Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.
İç Politika 06.12.2021, 18:23
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kurulacağını belirterek, vakfın başkanlığını kendisinin yapacağını söyledi.
MHP, geçen hafta olayların çıktığı Alparslan Türkeş Vakfı'nın alternatifini kuruyor. Vakfın adının "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" olacağı belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" dedi.
Kaynak: Gazete Duvar
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