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Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na: 3 değil 5 milyon harcadık

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinden sorumlu tuttuğu Yeni Şafak manşetten cevap verdi: 3 değil 5 milyon lira harcadık.

İç Politika 21.06.2023, 11:34
Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na: 3 değil 5 milyon harcadık

Yeni Şafak, dünkü grup toplantısında kendisini hedef gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na manşetten cevap verdi.

"Sana yanlış bilgi vermişler 3 değil 5 milyon lira harcadık" manşetiyle çıkan gazetenin haberi şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde yaşadığı hezimete tutarlı ve tabanını ikna edici gerekçeler bulamayınca TBMM’deki grup toplantısında Yeni Şafak’ı hedef gösterdi. Akıl almaz bir şekilde seçimleri Yeni Şafak’ın Facebook sayfasında yaptığı 3 milyon TL’lik harcama yüzünden kaybettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak Gazetesi’nden söz ediyorum” dedi.

Gruptaki sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Kılıçdaroğlu, çok övündüğü hesap uzmanlığında bir kez daha yanıldı ve Yeni Şafak’ın reklam harcamalarını yanlış hesapladı. Yıllardan beri yaptığı yatırımlar, özel içerikler ve insan kaynağı ile Facebook’ta 9 milyon, Instagram’da ise bir milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en etkili sosyal medya platformuna dönüşen Yeni Şafak’ın harcamaları 3 milyon TL ile sınırlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği rakamlar son 1 aya ait. Yeni Şafak’ın yılın ilk beş ayında Facebook ve Instagram’ın çatı platformu Meta’ya yaptığı reklam harcaması 5 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımlarla Yeni Şafak’ın hem takipçi sayısı yükseldi hem de içerikleri milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak, 2023’te sosyal medya harcaması en yüksek yayın organı olarak kayıtlara geçti.

49 MİLYON ÖDEDİĞİ İLETİŞİM DANIŞMANI BIRAKIP KAÇTI

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak’ın haberlerinin daha fazla kişiye ulaşması için Facebook ve Instagram’da yaptığı 3 milyon TL’lik harcamayı seçimleri kaybetme sebebi olarak gösterirken, danışmanları tarafından dolandırıldığını da itiraf etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına 360 milyon TL harcandığı CHP’ye yakın medya organlarında dile getirilmişti. CHP tabanını sarsan harcama ise Kılıçdaroğlu’nun başarısız seçim kampanyasını düzenleyen iletişimci Akan Abdulla’ya 49 milyon TL ödendiğinin ortaya çıkması oldu. Muhalefet tabanında karşılık bulmayan ‘Sana Söz’ sloganını kabul ettiren ve Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağından çektiği videoların da fikir babası olan Akan Abdulla’nın danışmanlığına 14 Mayıs gecesi son verilmişti. Abdulla da o günden sonra kayıplara karıştı.

YENİ DANIŞMANLARI DA KANDIRIYOR

Genel Başkanlığı CHP tabanı tarafından sorgulanan ve istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ilk faturasını danışmanlarına keserek, daha önce atanan aralarında Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Jeremy Rifkin, Ünal Çeviköz ve Nuşirevan Elçi’nin de bulunduğu 20’den fazla ismi 14 Haziran itibarıyla görevden almıştı. Kılıçdaroğlu, önceki gün skandal açıklamalarıyla bilinen Engin Özkoç ve karikatürist Özgür Yici’yi yeni danışmanları olarak atadı. Kılıçdaroğlu’nun Yeni Şafak’ın haberlerini yenilgisine sebep gösterdiği konuşmayı, yeni danışmanlarının sunduğu seçim raporuna dayanarak yaptığı konuşuluyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Kılıçdaroğlu’nun şaşkınlığa neden olan sözleri üzerine “Bula bula Yeni Şafak’ın Facebook’a verdiği reklamı bulup, önüne getirmişler. İstifa etmemek için bakalım daha ne bahaneler üretecek” şeklinde eleştiriler yaparak tepkilerini dile getirdi.,

Kılıçdaroğlu’nun ilginç bahanesini CHP’nin fonladığı medya siteleri manşetten servis ederken, CHP liderinin iddiaları sosyal medyada alay konusu oldu. İlgili haberlerin altında Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulunuldu. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

*“E anladık ama yeter bırak mutfak videolarına para verdin mi? Peki sen kazanmak için ne yaptın?”

*“Kemal Dede Kemal Bey, seçmeninize hayal kırıklığı yaşatan son seçimin kaybından sonra, yaptığınız siyasi yorumlar da önemini yitirmiş durumda. Siyasi mücadeleyi, dikkate alınacak kadrolara bırakın lütfen.”

*“Seçil diye mi vermesi lazım? Ucuza gitmişsin kanka. Sen de vereydin 3 milyona bizim mahallede muhtarı bile değiştiremezsin.”

* “Ayyy bunun için mi seçilmedin. Haksızlık yapmışlar sana. Her şey normalmiş Facebook yüzünden kaybetmiş.”

* “CHP’nin ABD’li Rifkin’e bir zoom toplatısı üzerinden verdiği konferans için ödediği ücret 1,2 milyon lira. 3 milyonu çok para sanıyor.”

* “Ee sen adamın birine reklamın için 40 milyon vermiştin. Seçimden sonra adam kaçtı gitti”

* “Tamam da, sen de o mutfak videoları için 48 milyon para ödemişsin, diyorlar. Sen o parayı oraya ödeyeceğine 3+6=9 milyon yani 3 katını ödeseydin de onların seçilmesini önleseydin.”

* “Senin seçilmen için harcayanlara hesap sor bence. Halk TV ve Tele1 ne için çalıştı?”

Yeni Şafak trol ağını deşifre etmişti

Kılıçdaroğlu, yıllardan beri sosyal medya sayfalarına düzenli reklam vererek bu alana yatırım yapan Yeni Şafak’ı hedef göstererek intikam almaya da çalıştı. Yeni Şafak, CHP’nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bir ofiste faaliyet yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretildiği ve milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarının son şekline burada karar verildiği ortaya çıkmıştı.

#Yeni Şafak
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