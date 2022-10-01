Yeni kurulan siyasi parti sayısında rekor artış

Türkiye'de halihazırda 120 siyasi partisi bulunurken, 52 tanesi yeni sisteme geçtikten sonra kuruldu. Seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısı ise 27. 2018 yılında iki, 2019 yılında üç siyasi parti kurulurken, 2020 ve 2021 yılında adeta patlama yaşandı.

2020 yılında siyaset hayatına 24 yeni siyasi parti katılırken, 2021 yılında buna 20 yeni siyasi parti daha eklendi. Bu sene ise kurulan parti sayısı üçte kaldı. Yeni kurulan partiler arasında DEVA, Gelecek Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi gibi partiler dikkat çekerken diğer partilerin birçoğunun ne adı ne amblemi ne de genel başkanı biliniyor.

120 partiden 24'ünün hiç üyesi bulunmuyor, yani kurduğu partiye üye olmayan parti başkanları bile var. Öte yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, AK Parti, 11 milyon 40 bin 139 kişi ile en fazla üye sayısına sahip parti. AK Parti'yi 1 milyon 339 bin 150 kişi ile CHP, 568 bin 918 üye ile İyi Parti, 480 bin 584 üye ile MHP, 43 bin 218 kişi ile HDP, 33 bin 723 üye ile Genç Parti ve 22 bin 965 kişi ile Memleket Partisi izliyor.

Kaynak : Türkiye