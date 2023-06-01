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Yeni kabine için ismi geçenler kimler?

Cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabine için adeta "toto loto" oynar gibi isimler öne sürülüyor. Kulislerde konuşulan isimler ile sosyal medyada dolaşan isimler arasında büyük farklılıklar var. İşte şu ana kadar konuşulan isimler:

İç Politika 01.06.2023, 08:55
Yeni kabine için ismi geçenler kimler?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmadan önce birçok isim kulislerde konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.
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TBMM Başkanlığı için AK Partili NUMAN KURTULMUŞ'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi. 

"MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİNİN YÖNETİMİNDE OLACAK"

"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ BAKANLIĞI İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KİM OLACAK?

Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti. 

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni kabinenin nerede ne zaman açıklanacağını duyuran Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de yemin edecek Meclis'te. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla Yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak" dedi.

"BAKANLAR KABİNEDEN MORALİ BOZUK AYRILMIŞ"

Aldığı son kulis bilgisini canlı yayında paylaşan Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı. 

#bakanlar kurulu #yeni kabine
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