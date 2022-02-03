Yeni bir parti mi geliyor? İddialara cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olan Yavuz Ağıralioğlu tepki göstererek, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" demişti.

İSTİFA İDDİALARI DA YÜKSELMİŞTİ

Ankara kulislerinde, CHP'nin İYİ Partili isimlere randevu vermediği, hatta İYİ Partili bazı siyasetçilerin istifa edeceği konuşulmuştu.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU YENİ PARTİ KURACAK" İDDİASI

Bu akşam da yine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ağıralioğlu'nun, yeni bir parti kuracağı öne sürüldü.

Türkgün Gazetesi Yazarı Yıldıray Çiçek, iddiaların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "HDP'li yaratıkların "Yavuz it" diye hakaret edip, İP'in sana sahip çıkmadığı gün istifa etmeliydin" ifadelerini kullandı.

Diriliş Postası Yazarı Nihat Nasır ise, "İddia doğruysa İslâmî cemaatleri uyarmak vazifemiz. Bu, bahse konu cemaatlerin, HDP/PKK'nın desteklediği ve başını CHP'nin çektiği ittifaka oy vermeyeceği hakikatine binaen geliştirilmiş bir strateji olabilir" dedi.

AĞIRALİOĞLU İDDİALARI YALANLADI

Konu ile alakalı gazeteci Arzu Erdoğral'a konuşan İYİ Partili siyasetçi, iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

"İYİ Parti'yi kurduk, yerel yönetimleri kazandık şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz.

İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil herşey algı ve iftira.

Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi."

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: İTİBAR SUİKASTLARINA ŞERBETLİYİZ

Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medyadan açıklama yaptı. Ağıralioğlu iddialarla ilgili, "Sözümüzü yutkunmadan, edep ve nezaket ile söyleriz. Yalanı, iftirayı, hakareti tekzip etmek dahi zuldür. Algı operasyonlarına, itibar suikastlarına da şerbetliyiz" ifadelerini kullandı.