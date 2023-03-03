Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e ret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "adaylık çağrısı"nda bulunduğu CHP'li iki belediye başkanından cevap geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan iki başkan da Akşener'e olumsuz cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beklenen açıklamayı yaptılar.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Aday olmaları" için çağrıda bulunduğu iki isimden de olumsuz cevap geldi.

İki belediye başkanının açıklamasında Yavaş, net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtirken; İmamoğlu muğlak bir ifade kullanmayı tercih etti

İşte Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın açıklamaları:

Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz.



Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.@ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 3, 2023

ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı devam ederken, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş onay vermedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları dolaşmaya başladı. Edinilen bilgiye göre genel merkez tarafından kaleme alınan metinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi. 11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın metne onay vermediği öğrenildi.