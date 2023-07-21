Yarkadaş: İmamoğlu parti hiyerarşisini yok etmiştir

Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li isimlerin gizli toplantısının parti içinde yarattığı tartışma büyüyerek devam ediyor.

Tartışmaya dahil olan isimlerden CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun parti içi hiyerarşide en altta olmasına karşın eş genel başkan gibi davrandığını söyledi.