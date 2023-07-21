Yarkadaş: İmamoğlu parti hiyerarşisini yok etmiştir
CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li isimlerin yaptığı gizli toplantıyı eleştirdi.
İç Politika 21.07.2023, 19:00
Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li isimlerin gizli toplantısının parti içinde yarattığı tartışma büyüyerek devam ediyor.
Tartışmaya dahil olan isimlerden CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun parti içi hiyerarşide en altta olmasına karşın eş genel başkan gibi davrandığını söyledi.
CHP'li Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nu sızdırılan toplantı üzerinden eleştirdi:— Yeni Şafak (@yenisafak) July 21, 2023
"Eş genel başkan gibi oturmuş oraya, grup başkanına ve grup başkanvekiline siyasi yön çiziyor ve onlar da bu normalmiş gibi onu kabul ediyorlar. Belediye başkanı parti hiyerarşisinde en alttadır" pic.twitter.com/jchclA2yXO
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