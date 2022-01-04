Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ortaklarının üye sayılarında artış yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, muhalefetin erken seçim çağrılarını tekrarladığı dönemde faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verilerini üç ayın ardından güncelledi. 2022 yılının ilk verilerine göre 3 Ocak itibariyle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyesi siyasi partiler üye sayılarını arttırdı.

Bu süreçte en çok üye artışı sağlayan siyasi parti olan İYİ Parti, 500 bin barajını aşarak MHP’yi de geride bırakırken bir diğer dikkat çeken artış ise DEVA’da yaşandı ve parti 100 bin barajını aştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYE SAYILARINDA ARTIŞ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre AK Parti üç ayda 11 milyon 11 bin 725 olan üye sayısını 53 bin 22 arttırarak 11 milyon 64 bin 747’ye yükseltti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP de üç aylık süre içerisinde üye sayısını arttırdı. Üç ayda 3 bin 677 yeni üye kazanan MHP, toplam üye sayısını 473 bin 192’den 476 bin 869’a çıkardı.

CHP ÜYE SAYISINI 13 BİNİN ÜZERİNDE ARTTIRDI

Sandık güvenliği çerçevesinde bir süredir üye örgütlenmesi içerisinde olan ana muhalefet partisi CHP de üç ayda üye sayısını arttıran partiler arasında yer aldı. 3 Ocak verilerine göre 1 milyon 299 bin 235 olan üye sayısını 13 bin 656 arttıran CHP, toplam 1 milyon 312 bin 891 üyeye ulaştı.

İYİ PARTİ MHP’Yİ GERİDE BIRAKTI

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, geride kalan üç ayda siyasi partiler arasında üye sayısını en çok arttıran parti oldu. 500 bin barajını ve MHP’yi geçen İYİ Parti, 425 bin 619 olan üye sayısını 86 bin 924 arttırarak 512 bin 543’e çıkardı.

Öte yandan, Millet İttifakı üyesi olan Gültekin Uysal liderliğindeki Demokrat Parti’nin toplam üye sayısı da 3 Ocak itibariyle 403 bin 758 olarak kayıtlara geçti.

HDP ÜYE SAYILARINI ARTTIRDI

Kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP de üç ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay’ın verilerine göre 41 bin 22 üyesi bulunan parti, üye sayısını 720 arttırarak toplam 41 bin 742 üyeye ulaştı.

DEVA 100 BİN BARAJINI AŞTI, GELECEK 50 BİN BARAJINA YAKLAŞTI

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile yine AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’ın liderliğini üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) üye sayıları geride kalan üç ayda arttı.

4 Ekim tarihinde 58 bin 418 üyeye sahip olan DEVA, üç ayda üye sayısını 44 bin 478 arttırarak 102 bin 896 üyeye ulaştı ve 100 bin üye barajını aştı. Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ise 34 bin 45 olan üye sayısını 11 bin 637 arttırarak 45 bin 682 üyeye çıkardı.

İNCE’NİN ‘5 BİN YENİ ÜYE’ TALİMATI KARŞILIK BULMADI

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, yılbaşına 5 gün kala partilileriyle Ankara’da bir araya gelerek yeni yıla kadar 5 bin yeni üye yapılması talimatı vermişti. Yargıtay’ın verilerine göre bu hedef tutmadı. Memleket Partisi son üç ayda 12 bin 992 olan üye sayısını 4 bin 892 arttırarak 17 bin 884’e çıkardı.

YENİDEN REFAH 150 BİN BARAJINI GEÇTİ

Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi de son üç ayda üye sayısını arttırdı. 269 bin 538 üye sayısını bin 918 arttıran SAADET, 271 bin 456 üyeye ulaştı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi de 148 bin 724 olan üye sayısını arttırdı. Üç ayda yeni 16 bin 694 üye kazanan parti, 150 bin barajını aşarak 165 bin 418 üyeye ulaştı.

SOLDA ÜYE SAYILARI

Bir süredir ittifak çalışmalarını sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti ve Emek Partisi’nin üye sayıları da Yargıtay tarafından açıklandı. Buna göre 3 Ocak 2021 itibariyle TKP’nin 4 bin 853, Sol Parti’nin 5 bin 419, Emek Partisi’nin ise 5 bin 298 üyesi bulunuyor. Öte yandan Meclis’te 4 Milletvekiliyle temsil edilen Türkiye İşçi Partisi’nin ise toplam üye sayısı 6 bin 492 oldu.

ZAFER PARTİSİ’NİN ÜYE SAYISI 109’DA KALDI

İYİ Parti’den istifa etmesinin ardından ‘Ayyıldız Hareketi’ni başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni 26 Ağustos 2021 tarihinde kurdu. Yargıtay’ın verilerine göre kuruluşundan bu yana dört ay geçen partinin toplam üye sayısı 109’da kaldı.

Kaynak: gazeteduvaR.