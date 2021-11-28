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Yapılırken ret verdiler açılırken şov yaptılar

İstanbul'da finansman ihtiyacına mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil tüm CHP'li belediyelerin ret verdiği Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açıldı.

İç Politika 28.11.2021, 16:40
Yapılırken ret verdiler açılırken şov yaptılar

Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük 'Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımı, İBB'nin yeni yönetimi tarafından açıldı.

Temeli 2017'de atılan tesisin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacına 2018'de dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil CHP grubunun mecliste ret oyu verdiği ortaya çıktı.

İBB Meclisine 2018'de getirilen borçlanma dosyasında görüş bildiren Plan ve Bütçe ile Çevre ve Enerji komisyonları şu açıklamayı yapmıştı:

 "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finanman Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan İBB Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi işinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırmlarından olduğu değerlendirilmiş olup tesisin yapılmasını teminen 340 milyon Euro borçlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür"

Mecliste yapılan oylamada ise CHP grubu tesisin yapılması için gerekeni olan finansman desteğine ret kararı verdi. Meclis dosyasında ise bu durum, "Plan ve Bütçe- Çevre ve Enerji Komisyonları müşterek raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7 Seçim Dönemi 6'nci Toplantı Yılı Kasım Ayı Toplantılarının 21 Kasım 2018 tarihli 8'inci birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denilerek işlendi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

GÖKSU, İMAMOĞLU'NDAN "ÖZÜR" İSTEDİ

"CHP'li İBB Başkanı, dün gururla açtığını söylediği ve temeli 2017'de atılan İBB Katı Atık Yakma Tesisi'nin 2018'teki borçlanma teklifine CHP'li meclis üyeleriyle birlikte "RET" vermişti. Sayın Başkan gururlanmadan önce özür dilesin, "mahçubum" desin."

Kaynak: Akşam

#İBB #Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi #Ekrem İmamoğlu
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