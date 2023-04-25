Yapıcıoğlu'ndan bütün partilere çağrı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime günler kala siyasi partilere yönelik artan şiddet olayları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

Ülke olarak bir savaşa değil seçime gittiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Hangi partiye yapılırsa yapılsın hepsini kınıyorum" dedi.

Twitter hesabı üzerinden bir çağrıda bulunan Yapıcıoğlu şunları söyledi: Bir kez daha diyoruz ki savaşa değil seçime gidiyoruz! Ancak siyasi partilere yönelik şiddet eylemleri artıyor. Hangi partiye yapılırsa yapılsın hepsini kınıyorum. Tüm siyasi partileri provokatörlere karşı mücadeleye çağırıyorum. Milletimizin iradesi özgürce sandığa yansımalıdır. Şiddet, hiç kimseye kazandırmaz.