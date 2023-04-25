Yapıcıoğlu'ndan bütün partilere çağrı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bütün siyasi parti liderlerine "provokatörler"le mücadele için çağrıda bulundu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime günler kala siyasi partilere yönelik artan şiddet olayları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.
Ülke olarak bir savaşa değil seçime gittiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Hangi partiye yapılırsa yapılsın hepsini kınıyorum" dedi.
Twitter hesabı üzerinden bir çağrıda bulunan Yapıcıoğlu şunları söyledi: Bir kez daha diyoruz ki savaşa değil seçime gidiyoruz! Ancak siyasi partilere yönelik şiddet eylemleri artıyor. Hangi partiye yapılırsa yapılsın hepsini kınıyorum. Tüm siyasi partileri provokatörlere karşı mücadeleye çağırıyorum. Milletimizin iradesi özgürce sandığa yansımalıdır. Şiddet, hiç kimseye kazandırmaz.
Bir kez daha diyoruz ki savaşa değil seçime gidiyoruz!— Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) April 25, 2023
Ancak siyasi partilere yönelik şiddet eylemleri artıyor.
Hangi partiye yapılırsa yapılsın hepsini kınıyorum.
Tüm siyasi partileri provokatörlere karşı mücadeleye çağırıyorum.
Milletimizin iradesi özgürce sandığa…
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Tottenham
|32
|53
|6. Aston Villa
|32
|51
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|31
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|32
|37
|13. West Ham United
|31
|34
|14. Wolves
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|32
|29
|17. Leicester City
|32
|28
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|30
|54
|5. Real Betis
|30
|48
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|30
|41
|9. Rayo Vallecano
|30
|40
|10. Mallorca
|30
|40
|11. Girona
|30
|38
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|30
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13