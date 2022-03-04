Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den aldı

Bakan Kirişçi, Tarım Bakanlığı'nda daha önce mühendis olarak görev yaptığını hatırlattı ve Bakanlıkla yakın ilişkide olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kiriçci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onun üzerinde bir teşekkürü de bu önemli, vazgeçilmek sektörle ilgili bu görevi bizlere tevdih etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz etmek isterim.

Sayın Bakanım da belirtti, aslında Bakanlığımız bugünkü haliyle neredeyse dokunmadığı bir alan yok. İklim değişiminin, böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Çok önceleri Türkiye bunları üretmese de olur deyip tarımı ihmal edenler bu ülkede çok oldu. Ama 2002'den bugüne hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı.