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Ünal Çeviköz yine Türkiye'ye parmak sallayanları haklı buldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, yine Türkiye'nin aleyhine politika izleyen güçleri haklı bularak onların çizdiği istikamette açıklamalar yapmayı uygun buldu. Çeviköz, Türk yargısına talimat veren büyükelçileri haklı bularak onların dostça bir hatırlamada bulunduklarını iddia etti.

İç Politika 24.10.2021, 01:17
Ünal Çeviköz yine Türkiye'ye parmak sallayanları haklı buldu

Türkiye'nin Libya'da sınırı aştığını, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını, Karabağ'a 'cihatçı' gönderdiğini, Doğu Akdeniz'i gerdiğini söyleyen ve son olarak Mavi Vatan kavramını hedef alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu kez de 10 ülkenin büyükelçisinin skandal çağrısını savundu.

ŞİMDİ DE BÜYÜKELÇİLERİN YANINDA

Çeviköz, ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." dedi.

DOSTÇA BİR HATIRLATMAYMIŞ!

Bir kullanıcının "Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak
#Ünal Çeviköz #chp #10 büüykelçi
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