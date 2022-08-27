Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonunu yardımcısı çekmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha eklemiş, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı.

KAMERAMANI YARDIMCISI ÇIKTI

Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı.

Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.