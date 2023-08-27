Ümit Özdağ İmamoğlu'na kapıyı şimdilik kapattı

Yerel seçimlerde kendi adaylarını göstereceklerini açıklayan Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu için, "Kendi kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul'a faydalı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlere ve muhalefetteki değişi tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Özdağ, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime gideceklerini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Özdağ, "Kimse bize ‘partiler üstü’ masalını anlatmasın. İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Özdağ, İmamoğlu ve CHP’ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

“İmamoğlu geçen seçimlerde çok büyük bir destek bularak seçimleri kazandı. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi durumunda bugün böyle bir konuyu konuşmuyor olurduk ama İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, 'Beni desteklerseniz kazanırım' noktası.

Her seçimde bizim karşımıza bu söylemle gelinmesinden artık Türk halkı bıktı. En son seçimde de bu söylemle gelindi bize. Biz 2'nci turda hiçbir talepte bulunmadan sadece Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin savunulması, terörle mücadele ve sığınmacıların vatanlarına yollanmasının kabul edilmesi çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Zafer Partisi'nin oyları böldüğünü hiç kimse söyleyemez, oyları asıl bölen 21 senedir Erdoğan karşısında mağlubiyetten mağlubiyete koşanlardır.”