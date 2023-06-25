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Ümit Özdağ'dan Akşener'i zorda bırakacak açıklamalar

Dünkü kurultayda CHP'den 15 milletvekili alması ve ittifak yapılması gibi konularda kendini temize çıkarmaya çalışan Akşener'i çok zor durumda bırakacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, Akşener'in 15 vekili almak için Kılıçdaroğlu'nu zorladığını söyledi.

İç Politika 25.06.2023, 11:15
Ümit Özdağ'dan Akşener'i zorda bırakacak açıklamalar

İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Meral Akşener, oy kullanan 1151 delegeden, 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Akşener'in kongrede “Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" diyen Meral Akşener'in sözlerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İyi Parti’den bedel istemedi" dedi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Akşener, “CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım” demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İyi Parti’den bedel istemedi.

Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İyi Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre “Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım” demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti.

CHP İYİ PARTİ'YE DEĞİL, İYİ PARTİ CHP'YE İTTİFAK TEKLİF ETTİ 

CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, “KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz” diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İyi Parti ittifakı, AK Parti’den İyi Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İyi Parti ittifakı kararı, İyi Parti için iyi olmamıştı. 2019 Yerel seçimleri öncesinde İyi Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri “ CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım” görüşünü savundular. Ben tek başıma “CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur” görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi. Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İyi Parti’ye değil, İyi Parti CHP’ye ittifak teklif etti. İyi Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu.

EN YAKINDAN YAŞAYAN 5 KİŞİDEN BİRİYİM

Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye “nasıl bedel ödettiğini” hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman “Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya” tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP’yi sert şekilde eleştirirdim.

Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları “CHP’yi suçlayarak” bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de.

#Meral Akşener #Ümit Özdağ
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