Ümit Özdağ'a çok sert tepki: "Sen insan değilsin"
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Gaziantep'te yaşanan bir olay nedeniyle Suriyelileri hedef gösterdi. İşin aslı ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Gaziantep Valisi Gül, Özdağ'ın paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi.
Irkçılık ve mülteci düşmanlığıyla gündemde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine tehlikeli bir paylaşım yaptı. Özdağ, Gaziantep'te yolda yürüyen bir kızın Suriyeliler tarafından zorla arabaya bindirilmek istediğini, vatandaşın müdahalesi sonrası kurtarıldığını, Suriyelilerin ise tutuklandığını iddia etti.
"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösterdi. Çataklı, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi. Senin yatacak yerin yok" ifadelerini kullandı.
Sen insan değilsin @umitozdag— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 13, 2022
Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!
Senin yatacak yerin yok! pic.twitter.com/I59JMBjJMM
"NERESİNİ DÜZELTELİM?"
Gaziantep Valisi Davut Gül de Özdağ'ın paylaşımına tepki gösterdi. Olayın aslını da belirttiği paylaşımında, "Araçla değil yaya, jandarma değil polis, Suriyeli değil vatandaşımız, savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim?" ifadelerini kullandı.
Suç işleyen herkese ceza verildiğini vurgulayan Gül, bu tür olaylar üzerinden gündem oluşturmanın toplumsal barışa zarar verdiğini de ifade etti.
Karataş değil Abdulhamit Han,— Davut GÜL (@gul_davut) August 13, 2022
Araçla değil yaya,
Jandarma değil polis,
Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız,
Savcı değil mahkeme.
Neresini düzeltelim?
Suç işleyen herkese cezası veriliyor.
Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor! pic.twitter.com/U3Tm5YQhqm
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