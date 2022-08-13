Ümit Özdağ'a çok sert tepki: "Sen insan değilsin"

Irkçılık ve mülteci düşmanlığıyla gündemde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine tehlikeli bir paylaşım yaptı. Özdağ, Gaziantep'te yolda yürüyen bir kızın Suriyeliler tarafından zorla arabaya bindirilmek istediğini, vatandaşın müdahalesi sonrası kurtarıldığını, Suriyelilerin ise tutuklandığını iddia etti.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösterdi. Çataklı, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi. Senin yatacak yerin yok" ifadelerini kullandı.

Sen insan değilsin @umitozdag

Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!

Senin yatacak yerin yok! pic.twitter.com/I59JMBjJMM — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 13, 2022

"NERESİNİ DÜZELTELİM?"

Gaziantep Valisi Davut Gül de Özdağ'ın paylaşımına tepki gösterdi. Olayın aslını da belirttiği paylaşımında, "Araçla değil yaya, jandarma değil polis, Suriyeli değil vatandaşımız, savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim?" ifadelerini kullandı.

Suç işleyen herkese ceza verildiğini vurgulayan Gül, bu tür olaylar üzerinden gündem oluşturmanın toplumsal barışa zarar verdiğini de ifade etti.