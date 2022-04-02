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"Ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına sokacağız"

Ramazan ayının ilk gününde Dolmabahçe’de Şehit Aileleri ile İftar Programı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar sonrası ailelere hitap etti.

İç Politika 02.04.2022, 21:23
"Ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına sokacağız"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda "Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İNŞALLAH KORONAYI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARACAĞIZ"

Mübarek ayın, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 2020 yılından beri Ramazan aylarını koronavirüs salgının gölgesinde biraz da buruk bir şekilde geçirdik. Hamdolsun artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz.

"SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN YOĞUN GAYRET SARFEDİYORUZ"

Bugünkü Ramazan ayında Karadeniz'de cereyan eden savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle yakın siyasi, ekonomik, tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarfediyoruz.

"ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYANIN ONURU DA KALMAYACAKTIR"

Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü müsibet gelir. Türkiye özellikle son 10 yıldır güneyinde ve kuzeyinde sergileyen senaryoların hepsine maruz kalmış bir ülkedir. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istiklalimize ve istikbalimize halel getirmedik. İnşallah bundan sonra da getirmeyeceğiz.

"ZORLUKLARIMIZ VAR AMA İMKANLARIMIZ DA VARDIR"

Darbelerle milli iradeyi ayaklar altına alıp, boynumuza esaret zincirini geçirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına inşallah sokacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakârlığı sayesinde bu özgüvene sahibiz. Zorluklarımız vardır ama imkanlarımız da vardır. Elbette sıkıntılarımız vardır ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki tüm vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin şekilde huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir.

"ONLARA ÖLÜ DEMEYİN! ONLAR DİRİDİR, SİZ BİLEMEZSİNİZ"

Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sarsıntısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 2023'den sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır.Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz. Sizler şehit aileleri ve yakınları olarak bir şeye çok inanmalısınız. O da 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.

Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mubarek olmasını diliyorum. Tutacağımız oruç, yapacağımız ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

#Recep tayyip erdoğan #Şehit Aileleri
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