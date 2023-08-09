Uğur Dündar: Değişim olmazsa CHP'liler sandığa gitmeyecek

Sözcü'deki yazısında tatilini geçirdiği Ege'de konuştuğu CHP seçmenlerinin görüşlerine yer veren Uğur Dündar, CHP seçmeninin partide değişim olmazsa yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerini söyledi.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken genel seçimlerde yaralı çıkan mağlup CHP'de değişim krizi sürüyor.

İstifa çağrılarına kulak tıkayıp yola devam mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanında rahatsızlığına neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamasına en çok tepki gösteren gazetecilerden biri olan Uğur Dündar, Sözcü'deki son yazısında bu küskünlüğü ele aldı.

"Egeli CHP seçmeninde büyük bir umutsuzluk var"

Tatilini Ege'de geçirdiğini belirten Dündar, bölgede son seçimde CHP'ye oy veren seçmende büyük bir umutsuzluk hakim olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik bir de küskünlük olduğunu belirten Dündar, yerel konuştuğu CHP'lilerin, partide değişim yaşanmazsa 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerini söyledi.

"Değişim olmazsa sandığa gitmeyecekler"

Dündar yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ayı aşkın bir süredir Ege'deyim. İzlenimlerime göre; son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bloğuna oy vermiş seçmenlere büyük bir umutsuzluk hakim olmuş durumda.

Konuştuğum yurttaşların, özellikle de CHP'ye oylarını vermiş olanların çoğu, partide devrim gibi bir değişim olmadıkça mart ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerinde sandığa gitmeyeceklerini söylüyorlar."