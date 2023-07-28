Üç parti MHP çatısı altında birleşiyor iddiası

Prof. Dr. Ersan Şen, geçmişte MHP'den kopan İYİ Parti ve İYİ Parti'den ayrılanların kurduğu Zafer Partisi'nin birleşebileceğini öne sürdü.

İYİ Parti'de dışarı yansımayan bir tartışma sürdüğünü iddia eden Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında "İYİ Parti'de 2 hakim fikir var. 'Biz merkez sağ bir parti olalım. AK Parti ve MHP seçmenine doğru genişleyelim' ve 'Hayır 3. yol olalım. Milliyetçi karakterde bir parti olarak yolumuza devam edelim.' İYİ Parti'nin başkanlık divanında her iki görüşün de karşılığı var." dedi.

İsmail Saymaz'ın bu sözleri üzerine " Sana yardımcı olayım" diye seslenerek araya giren Prof. Dr. Ersan Şen ise çok konuşulacak iddiasını açıkladı. Şen, İYİ Parti ve Zafer Partisi dahil tüm milliyetçi partilerin MHP'de birleşeceğini öne sürdü.

Ersan Şen iddiasını şu sözlerle ifade etti:

"Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nde milliyetçi partiler bir araya gelecek. İYİ Parti, Zafer Partisi... Hepsi MHP'de birleşecek. Bunun şartı milliyetçilerin kavgayı, küslüğü bitirmesi. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde olur, başka liderlikte olur."