Tuzla Belediye Başkanı, Erdoğan'ın oy oranı için rakam verdi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Haberler.com yayınında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri hakkında da değerlendirmede bulunan Yazıcı, "Söyleyince şaşırmayın ama Cumhurbaşkanımıza 55 ve üzeri oy çıkar" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Haberler.com Youtube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Yazıcı, programda Tuzla'daki son gelişmelerin yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI İÇİN OY TAHMİNİNİ SORDU

Gazeteci Olgun Kızıltepe, yayın sırasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan 2023 seçimleri için tahmin istedi. Kızıltepe "Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy alır?" diye sordu. Yazıcı ise "Tahmin etmek zor ama söyleyince şaşırmayın" dedikten sonra şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımıza bu seçimlerde 55 ve üzeri bir oy çıkabilir. Milletimiz birliğinin devamını istiyor çünkü"

"AK PARTİ 42,5 GİBİ BİR ORANLA KAPATIR"

Kızıltepe daha sonrasında ise AK Parti'nin oy oranı hakkında soru yöneltti. Yazıcı, bu soruya da şu yanıtı verdi: " Türkiye'de ve dünyada iyi gidiyoruz. Kaybettiğimiz bir şey yok, aksine kazançlarımız var. AK Parti'nin de yüzde 42,5 oranında seçimleri kapatacağını düşünüyorum."