Tutuklanan CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç bakanlıkça görevinden uzaklaştırıldı
Hakkında "rüşvet" soruşturması yürütülen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştı.
İç Politika 01.12.2021, 22:40 01.12.2021, 23:02
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Savcılıktaki işlemlerin ardından Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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