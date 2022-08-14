"Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İç Politika 14.08.2022, 20:33
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.
Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti
Kaynak: AA
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