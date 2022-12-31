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"Türkiye Yüzyılı dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıyla başlayacak yeni dönemin dünyada Türkiye Yüzyılı haline dönüştürülmesi hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

İç Politika 31.12.2022, 12:19
"Türkiye Yüzyılı dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'nin, birçok alanda zorluklarla mücadele edildiği, bunun yanında Türkiye için birçok müjdeli haberin gururunun yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini bildirdi.

Koronavirüs salgınının yol açtığı ve Türkiye'yi de etkileyen ekonomik sorunlara karşı büyük bir cesaret ve fedakarlıkla halkın yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Asgari ücretlimize bir yıl içinde 2 ücret güncellemesiyle, emeklimize, memur ve işçimize yaptığımız rekor maaş artışlarıyla, sözleşmeliye kadroyla, 3600 ek göstergeyle, EYT'yi herkesi kapsayacak şekilde çözerek halkımızın taleplerini yerine getirdik. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacına destek olmak amacıyla TOKİ ile Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık. İlklerin ve simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde halkımızın hizmetine açtık. Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu başarılara yenilerini ekleyerek Madrid'deki NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalayıp Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş olduk."

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı uluslararası kamuoyunun sadece seyrettiğini, Türkiye'nin ise savaşın barışçıl şekilde sona erdirilmesi için tüm muhataplarla hassas bir diplomasi trafiği yürüterek tarafları BM gözetiminde İstanbul'da kurulan masada bir araya getirdiğini hatırlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ortaya çıkan ve neredeyse tüm insanlığı etkileyecek tahıl sevkiyatı probleminin Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla çözüldüğünü anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarımızla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz SİHA'larla, deniz platformlarıyla, kara araçlarıyla, füzelerle, insansız kara ve deniz araçlarıyla, elektronik harp sistemleriyle güvenlik güçlerimizin sahadaki gücüne güç kattık. 2023'de satışa sunulacak olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile milletimizin bir hayalini daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık. Hizmet ve eser siyasetiyle büyük mesafe katettiğimiz AK Parti iktidarları olarak her alanda vesayeti sonlandırarak aziz milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmeyi başardık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıyla başlayacak yeni dönemin dünyada Türkiye Yüzyılı haline dönüştürülmesi hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. 2023'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."

#Numan Kurtulmuş #Türkiye Yüzyılı
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