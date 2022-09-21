Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partisi ilçe başkanının görevine son verildi

6’lı masanın ortaklarından olan Saadet Partisi’nden Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettin hakkında haddini aşan sözler sarf eden CHP'li Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu’nun görevden alınması parti içinde tepkilere neden oldu. CHP’li Tunç Soyer’in skandal sözleri Saadet Partisi tabanında bile eleştirilirken Emre Ustaosmanoğlu’nun görevden alınması partilileri rahatsız etti.

Ustaosmanoğlu, Tunç Soyer’e "Bu millet 9 Eylül’de Tunç Soyer’in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" diyerek tepkisini göstermişti.

Emre Ustaosmanoğlu, görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Ustaosmanoğlu, şu paylaşımlarda bulunmuştu:

"Birkaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

"Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın!"

"İBB Meclisi Sultan Vahdettin'e hakaret etme yeri değildir. Osmanlının mirası bu topraklarda Osmanlıya hakaret edenlerin yeri yoktur. Bu hainleri çatısı altında barındıranlarda aynı ihanetin içerisindedir. Tarık Balyalı'ya bu milletten özür dile yada istifa et."

"Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugünde susmayız, susmayacağız."

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