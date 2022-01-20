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TL dönüşümüne vergi istisnası getiren teklif TBMM'den geçti

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İç Politika 20.01.2022, 23:57
TL dönüşümüne vergi istisnası getiren teklif TBMM'den geçti

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" olarak değerlendirilecek.

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

TL dönüşümüne vergi istisnası

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek.

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil olacak.

Bu kapsamda bir geçici vergi döneminden sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da vergiden istisna edilecek.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.

Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden bir zarar oluşması halinde bu zarar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.

Görüşmelerden

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, vatandaşın kur yükselmesi karşısında mağdur olmayacağı, milli parada kalarak risklerden korunacağı ve bu düzene karşı alınan tavra ortak olacağı bir alan oluşturulduğunu belirterek, kur korumalı mevduat ve katılım enstrümanının yeni bir araç olarak devreye alındığını, böylece kurda ortaya çıkan suni ve aşırı oynaklığın önemli ölçüde gerilediğini söyledi.

Yeni ekonomik modelin herkesin geleceği için bir model olduğunu dile getiren Yegin, "Ülkesinin, milletinin çıkarını düşünen herkes artık bu saatten sonra bu politikaya gerçekten sahip çıkmalıdır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletin açık bir şekilde kandırıldığını iddia ederek, bu durumun ciddi bir kurumlar vergisi kaybına neden olacağını savundu.

Bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade eden Usta, "Bir defa bunun rezerv olarak bir faydası yoktur, sistemdeki paradır. Ondan sonra yine para talep edecektir, dolara talebi çok fazla değiştirmeyecektir ama çok ciddi bir vergi kaybına neden olacaktır. Yani fakirin fukaranın vergisini bu tür yerlere transfer etmeye de kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve protesto etmek için beyaz kaskla konuşmasını yaptı.

Kaynak: AA
#TL dönüşümüne vergi istisnası #TBMM #kanun
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