Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in kaderi yarın belli olacak

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel için karar vermek üzere yarın saat 14.00'da toplanacak.

Hazırlık Komisyonu, Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre vermişti. Ancak HDP’li Semra Güzel, kendisine tanınan süre içinde yazılı savunmasını komisyona sunmamıştı.