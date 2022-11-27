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"Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın"

Kocaeli'de vatandaşlara hitap eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın. 'Operasyonları durdurun.' diye terör örgütlerinin ağzıyla açıklama yapan, Türkiye'yi dünyaya şikayet eden PKK'nın siyasi şubesi HDP, bir kez olsun terör örgütlerine 'Cinayetleri durdurun.' diye çağrı yaptı mı? Yapmadı çünkü kendisi de o terör örgütünün bir parçası. PKK neyse HDP odur." açıklamasında bulundu.

İç Politika 27.11.2022, 18:44
"Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesine ilişkin, "Rumlar ayağa kalktı, Yunanlılar ayağa kalktı, Avrupa Birliği hadsiz açıklamalar yaptı ama ne derse desinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız hür devlet olarak yoluna diğer Türk devletleriyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde devam edecektir." dedi.

Partisinin İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Destici, sözlerine Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 13 Kasım'da İstanbul'da, 21 Kasım'da Karkamış'taki terör saldırılarını gerçekleştiren terör gruplarına karşı önemli operasyonu başarılı şekilde yürüttüğünü vurgulayan Destici, havadan yürütülen Pençe-Kılıç Harekatı'nın karadan da desteklenmesi, Ayn el Arab'dan girilip Ayn İsa, Ayn Dagne, Tel Rıfat, Menbiç, Mahmur, Sincar ve Kandil'in dümdüz edilerek bir tane terörist kalmaması gerektiğini söyledi.

Destici, "Anlaşılan odur ki Mehmetçik'in postalının basmadığı yerlerden bize hainlik etmeye, ocağımıza ateş düşürmeye devam edecekler. O halde 'ABD ne dermiş, Rusya ne yaparmış' demeden süratle kara harekatı başlamalı ve sınır boylarımız terör unsurlarından temizlenmelidir ve temizlenecektir inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın"

Hiç kimsenin terör propagandasını, demokrasi kelimesiyle yan yana getirmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın. 'Operasyonları durdurun.' diye terör örgütlerinin ağzıyla açıklama yapan, Türkiye'yi dünyaya şikayet eden PKK'nın siyasi şubesi HDP, bir kez olsun terör örgütlerine 'Cinayetleri durdurun.' diye çağrı yaptı mı? Yapmadı çünkü kendisi de o terör örgütünün bir parçası. PKK neyse HDP odur." açıklamasında bulundu.

Destici, altılı masa ortaklarından en azından Türkiye'nin hava harekatı yaptığı bugünlerde orduya destek olacak açıklama duymadıklarını çünkü HDP'den çekindiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizi desteklediklerini ifade eden tek bir sözü dahi söyleyemediler. Türkiye, sınırlarının ötesinde Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonlarından birini yapıyor. CHP, Meclis'te askerimizin sınırlarımızın ötesinde operasyon yapmasına izin veren tezkereye bile 'Hayır' oyu kullanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı, grup toplantısında 'Devlet intikam almaz.' cümlesiyle dolaylı olarak operasyona karşı olduklarını ifade ediyor. Hanımefendiye Kocaeli'den sesleniyorum: Siz şefkat göstermeye devam edin, kahvaltı davetlerine icabet edin. Lakin biz köklerini kazımaya, ocaklarımıza ateş düşürenlerin ocağını söndürmeye devam edeceğiz."

- "İstanbul Belediyesi bu işbirliğinin laboratuvarıdır"

Terörü yok etmek zorunda olduklarını, Allah'ın izniyle yok edeceklerini vurgulayan Destici, Anayasa Mahkemesinin HDP'yle ilgili karar vermek için neyi beklediğini anlamadıklarını söyledi.

Destici, "Bu yetmiyormuş gibi bir de PKK'nın siyasi partisine bu ocak ayında 600 milyon lira para verecekler. 5 partiye 4,5 milyar, bunun da 600 milyonu PKK'nın partisine. Biz diyoruz ki bu Hazine yardımı kalksın. Biz nasıl kendi paramızla, çocuklarımızın süt parasıyla bu siyaseti yapıyorsak herkes öyle yapsın ve adil yarış olsun diyoruz. Biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesine en azından kapatma davası sona erene kadar bu paraya tedbir koyun. Eğer koymazsanız para PKK'ya giderse sorumlusu sizsiniz, vebali sizdedir, bu millet bunun hesabını sizden sorar." ifadelerini kullandı.

Destici, şimdilerde altılı masadakilerin bir kısmının "HDP'yle ilgimiz yok." dediğini ama gerçeği yerel seçimlerde gördüklerine işaret ederek, "Sandıkta yaptıkları işbirliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu işbirliğinin laboratuvarıdır. Altılı masayla, CHP'yle, İYİ Parti'yle, diğerleriyle HDP'nin işbirliğini görmek isteyenler, İstanbul Belediyesine baksınlar, orada her şeyi apaçık göreceklerdir." dedi.

- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yoluna diğer Türk devletleriyle birlikte devam edecek"

Türk dünyasıyla ilişkilerin hiçbir dönemde olmadığı kadar artarak sağlam ve güçlü şekilde geliştiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDK) var. Bu, bizim hayalimizdi. Hayalimiz gerçek oldu. Merhum İsmail Gaspıralı'nın dediği gibi dilde, fikirde ve işte birlik yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildi. Rumlar ayağa kalktı, Yunanlılar ayağa kalktı, Avrupa Birliği hadsiz açıklamalar yaptı ama ne derse desinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız hür devlet olarak yoluna diğer Türk devletleriyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde devam edecektir."

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gece "başörtüsü sorununu çözmek için yasa teklifi vereceklerini" açıkladığını hatırlatarak, "'Eğer samimiysen gel Anayasa'yı değiştirelim, bu meseleyi kökten çözelim.' dedik ama kabul etmedi çünkü onun derdi başörtüsü meselesini çözmek değil, çözer gibi görünüp oy almak. Bizim Anayasa değişikliği teklifimiz hazır. Muhtemelen bu hafta Meclis'e gelecek. Bakalım göreceğiz, el mi yaman, bey mi yaman? Kim inanç hürriyetinden, başörtüsü özgürlüğünden, kadın haklarından yana bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı'mızdır"

Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak 2018 seçimlerine katıldıklarını anımsatan Destici, hiçbir çıkar hesabı ve siyasi kaygı gütmeden ülke meselelerinde devletin, hükümetin yanında olduklarını kaydetti.

Destici, zaman içinde eleştirilerinin, hükümetin kararlarına katılmadıkları durumların da olduğuna dikkati çekerek, "Fikirlerimizi, muhataplarına yine dürüstçe, olabildiğince açık şekilde, saygı ve nezaket dairesinde ifade ettik, saygı ve nezaketle mukabele gördük." dedi.

Türkiye'nin Büyük Birlik Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacının olduğunu belirten Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dosdoğru ifade ediyorum, tarafımızı sizin istikametinize, değerlerinize, inançlarınıza göre belirledik. Adayımız da tarafımız da bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı'mızdır. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin, Mehmet'in, Mehmetçik'in, şehidin, şehit ailesinin, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Biz, Türkiye'nin hürriyetinin, istiklalinin, istikbalinin tarafındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, biz Allah'ın izniyle doğru taraftayız."

Kaynak: AA
#Büyük Birlik Partisi #Mustafa Destici #kocaeli
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