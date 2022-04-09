"Terör örgütlerini inlerinde vuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Polislerimiz yerleşim yerlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarda ifa ettiği görevlerle vatandaşın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır.

Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

Türkiye, uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, kamu görevlisiyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük.

Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, sınır ötesinde tepelerine iniyoruz. TSK'mız ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz.