Temel Karamollaoğlu yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı

Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi, "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, partinin toplam 1200 delegesinden, 1050'si oy kullandı.

Kongrede yapılan seçim sonucu, oyların tamamı geçerli sayıldı. Karamollaoğlu, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

GİK listesinde 75, YDK listesinde 11 kişi yer alıyor

Kongrede, 75 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi de belirlendi. GİK listesinde Atik Ağdağ, Birol Aydın, Cafer Güneş, YDK listesinde Mehmet Kaya Asiltürk, Bahaddin Elçi ve İbrahim Nedim Titiz öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından konuşan Karamollaoğlu, delegelere teşekkür ederek, "Huzurlu ve coşkulu bir toplantı oldu. Allah nasip ederse bu toplantının arkasından kolları sıvayacak, sahaya ineceğiz." dedi.