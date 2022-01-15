Temel Karamollaoğlu hastaneden çıktı
9 Ocak'tan beri Ankara Şehir Hastanesi'nde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi.
İç Politika 15.01.2022, 19:59
Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibariyle evde devam edecek" denildi.
4 Ocak'tan Karamollaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kontrol için Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesi üzerine 9 Ocak'ta hastaneye yatırılmıştı.
Kaynak: Gazete Duvar
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