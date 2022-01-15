Temel Karamollaoğlu hastaneden çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibariyle evde devam edecek" denildi.

4 Ocak'tan Karamollaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kontrol için Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesi üzerine 9 Ocak'ta hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar