Temel Karamollaoğlu: "Çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını seçim akşamı anlayacaklar"

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin değişime ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

İktidarın seçimi kazanmak için gösterdiği çabanın fayda etmeyeceğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu da kendileri anlamış gibi gözüküyor. Bütün çabaları, 'Biz seçime nasıl avantajlı bir şekilde gireriz.' hesabını yapıyorlar. Şunu hemen kendilerine ifade edelim ki, sizin seçim kazanacağınız herhangi bir denklem ve tarih aslında kalmamıştır. Madem seçim güncellenecek, hadi buyurun bugün seçim kararı alınsın, en geç 2 ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da öğrenmiş olursunuz. Rahat bir nefes alırsınız, milletimiz de, bizler de."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Kızılcahamam kampındaki "Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım." sözlerine de değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir de altı siyasi partinin liderleri olarak bizlerden Cumhur İttifakı'na oy istiyorlar. Biz siyasi anlayışımıza sığmayan bir tavrı hiçbir zaman bugüne kadar sergilemedik, bundan sonra da sergilemek niyetinde değiliz. Çok büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını belki de en açık şekilde seçim akşamı anlayacak bu arkadaşlarımız. Hadi diyelim ki biz genel başkanlar olarak Sayın Bahçeli'yi kırmayıp Erdoğan'a birer oy verelim desek bunun kendilerini kurtaracağını zannetmiyorum. Çünkü millet, çektiği sıkıntının derdiyle oy verecek. Sadece siyasi liderlere bakarak oy vermeyecek."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin herkesin göz bebeği olduğunu belirten Karamollaoğlu, milletin üniforma taşıyanlara her daim saygı gösterdiğini, üniformalıların da bu hassasiyeti her daim gözetmek mecburiyetinde olduğunu ifade etti.

"YOL HARİTAMIZA ARTIK SON ŞEKLİ VERİYORUZ"

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren ve Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, "Adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, güvenlikten dış politikaya varıncaya kadar makas değiştirme zamanı gelmiştir. Zira bu trenin gittiği yön, doğru bir yön değildir artık." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi olarak tüm kadrolarıyla Türkiye'nin dört bir tarafını sokak sokak ziyaret ettiklerini anlatan Karamollaoğlu, marta kadar çoğu ilde çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Altı siyasi parti olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlıyor, yol haritamıza artık son şekli de veriyoruz. Bu hafta yapacağımız toplantı, aslında bu yönde atacağımız adımların somutlaştığı bir toplantı olacaktır diye ümit ediyorum. Biz altılı masa mensubu siyasi partiler olarak yeni döneme hazırız. Herkesi ayrıştırmaya çalışanlar, bir diğerini asla hesaba katmayanlar anlamasa da farklılıkların olmasında her zaman rahmet ve hikmet vardır. 'Dediğim dedik.' diyen bir insanı güçlü kabul edenler bilmese de istişare ve ortak akıl her zaman tek akıldan evladır. Yıllarca kemikleşmiş problemlerinizi çözüme kavuşturacağız bu yolla. Farklı seslerin ahengi aslında güzeldir."